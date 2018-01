Na twee overvallen is voor de PvdA in Den Bosch de maat vol: 'Het Kruiskamppad moet veiliger'

DEN BOSCH - De PvdA in Den Bosch wil dat de gemeente het Kruiskamppad tussen de stad en Vlijmen aanpast zodat het veiliger wordt. Dit weekend zijn er twee overvallen geweest op dat pad. Bewoners van de wijk Kruiskamp hebben eerder ook al om maatregelen gevraagd.

Volgens raadsleden Van Rooij en Slikker gaat het inmiddels verder dan alleen een gevoel van onveiligheid voor buurtbewoners. "Er is ook sprake van verschillende stevige incidenten zoals beroving of aanranding." Daarmee verwijzen de politici onder meer naar twee overvallen waarbij op zaterdag een jongeman en op zondag een echtpaar beroofd is door drie mannen.



De PvdA-fractie is zelf op het pad gaan kijken en liep verschillende keren mee met het buurtpreventieteam. Ze schrijft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders: "De omgeving verdient aandacht, de verlichting is beroerd, de bebossing vormt een donkere tunnel."

'Het pad is als een donker gat'

De raadsleden vinden dat er vaker gecontroleerd moet worden door de politie. "En de bomen en struiken kunnen gerooid en gesnoeid worden", zegt Pieter Paul Slikker. "Dat pad is als een donker gat waar je inrijdt. Het geeft een onveilig gevoel voor wie er fietst of loopt en het is dus ook een plek waar je ongezien kunt rondhangen als je wat kwaads in de zin hebt."

Slikker: "Aanpassing van het pad is niet alleen belangrijk voor de directe buurtbewoners. Het fietspad wordt overdag ook veel gebruikt door scholieren en 's avonds door stappers die vanuit Vlijmen naar Den Bosch gaan en terug."