Oma van man die in Breda werd gedood wil haar beschoten huis weer in

BREDA - De bewoners van de beschoten huurwoningen aan het Hagehof en de Ahornstraat in Breda moeten nog zeker een week wachten voor ze naar huis mogen. Dat is de uitkomst van de zaken die door beide families waren aangespannen tegen het besluit van burgemeester Paul Depla om de huizen voor drie maanden te sluiten.

Beide families eisen dat de sluiting van beide woningen wordt teruggedraaid. De huurders vinden dat er geen gevaar meer is en willen hun huis weer in.

Volgens de advocaat van de Marokkaanse bewoonster van het huis aan het Hagehof bivakkeert ze momenteel bij haar kinderen en doet de gemeente er niks aan. De vrouw is de oma van de man die in deze zaak dood werd gevonden in de flat aan de Roeselarestraat.

De vrouw zou ook best willen verhuizen, maar volgens woningeigenaar Laurentius is dat geen optie. Daar zouden al tijden signalen zijn binnengekomen dat er criminele activiteiten zijn op het adres.

De bewoonster huilde dinsdag voortdurend in de Bredase rechtbank. Ze werd geopereerd op de dag dat haar kleinzoon overleed. Volgens haar advocaat heeft ze sindsdien geen dag rust meer gehad.

Ahornstraat

Ook de vrouw van het beschoten huis aan de Ahornstraat wil haar woning weer in. Zij verblijft met haar kinderen van 7 en 4 jaar in een hotel. De vrouw is de zus van één van de mannen die van het balkon aan de Roeselarestraat sprong. Hij wordt verdacht van de moord op het Marokkaanse slachtoffer (25), de kleinzoon van de vrouw die aan het Hagehof woont.

"Moet zij de dupe worden van een broertje die domme dingen doet?", vroeg haar advocaat zich af. De daders zouden zich volgens hem bovendien vergist hebben. De uitspraak volgt volgende week dinsdag.