GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk, vervuiling lijkt mee te vallen

MOERDIJK - In het afvalwater van Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) is GenX aangetroffen. Dat meldt de gemeente Moerdijk dinsdag. ATM Moerdijk is na Custom Powders in Helmond en Suez Ecoflow in Son het derde bedrijf in Brabant waarbij GenX in het afvalwater is gevonden.

Rijkswaterstaat ontdekte de vervuiling al in het najaar van 2017. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Bath werden in oktober en november verhoogde concentraties GenX gevonden in het gezuiverde afvalwater. Nader onderzoek leidde in januari naar ATM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD zeggen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

Zij baseren zich daarbij op onderzoek door de provincie. Daaruit blijkt dat ATM geen afvalwater loost op het oppervlaktewater, enkel op de persleiding van het riool dat is aangesloten op de RWZI in Bath. Bovendien gaat het om zeer lage concentraties GenX.

LEES OOK: Lijst Brabantse afnemers GenX blijft geheim, staatssecretaris eist ophelderingĀ

GenX is een technologie waarmee teflon wordt geproduceerd en waarbij stoffen vrijkomen die in hoge concentratie mogelijk kankerverwekkend zijn. De technologie wordt onder andere gebruikt voor het produceren van anti-aanbaklagen bij pannen en voor allerlei hittebestendige coatings.