Wie wordt de nieuwe trainer van Helmond Sport? We vroegen het Valentijn Valentijn

HELMOND - Wie wordt de nieuwe trainer van Helmond Sport? De club neemt na dit seizoen afscheid van Roy Hendriksen, zo werd dinsdag bekend. We vroegen Valentijn Valentijn, de vaste Helmond Sport-volger van Omroep Helmond, naar de kandidaten voor de vacature in Helmond.

Kandidaat 1: Ivar van Dinteren

"Ivar is een oud-speler van Helmond Sport. Hij staat momenteel aan het roer bij Jong Almere City FC en die ploeg laat hij echt geweldig spelen. Vorig jaar deed hij het al goed, nu staat hij met zijn team op de tweede plaats in de Derde Divisie. Van Dinteren slaagt erin om jonge talenten door te laten stromen naar het eerste elftal. Ik weet niet hoe het met zijn contract zit, maar het zou voor onze club een goede trainer zijn."

Kandidaat 2: Jeroen Rijsdijk

"Jeroen werkt bij Excelsior Maassluis, een club uit de Tweede Divisie. Dit is een trainer die spelers aantoonbaar beter maakt. Zijn prestaties zijn ook goed. Hij draait met zijn ploeg keurig mee in de middenmoot. Ik weet dat hij de ambitie heeft om aan de slag te gaan in het betaald voetbal."

De droomkandidaat: Peter Hyballa

"In ons land bekend als trainer van NEC, waar hij vorig jaar werd ontslagen. Ik denk dat hij Helmond Sport een geweldige boost kan geven. Maar ik ben bang dat hij te duur is voor onze club, zo realistisch moet je ook zijn."

Voor Valentijn Valentijn, die wel eens de minst objectieve commentator van Nederland is genoemd, is het vertrek van Hendriksen totaal geen verrassing. "Het is zuur voor Roy. Hij heeft in Helmond altijd wel krediet gehad, maar de resultaten blijven uit. Dan slaat de weegschaal de negatieve kant op."

"Ik wist dat in januari over de toekomst van Hendriksen zou worden gesproken. In november had ik al wel door dat het voor negentig procent zeker was dat hij het veld zou moeten ruimen. Het lijstje met kandidaten dat ik heb gemaakt, was dan ook al eventjes af."

Troosteloos seizoen

Helmond Sport kent een troosteloos seizoen. De ploeg staat achttiende in de Jupiler League en doet eigenlijk nergens meer voor mee. Alleen als de club de komende weken een reeks van overwinningen weet neer te zetten, zou de ploeg nog mogen denken aan een plekje in de play-offs. Erg realistisch lijkt dat echter niet.