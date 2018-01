Oud-medewerker Vitalis WoonZorg Groep opgepakt voor verduistering

EINDHOVEN - Een oud-medewerker van Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven wordt verdacht van fraude en is opgepakt. De zorginstelling vermoedt dat er sprake is van verduistering.

WoonZorg Groep kwam erachter toen de boekhouding werd gecontroleerd. Er werd een ‘onregelmatigheid geconstateerd’. Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie. Daarop werd de voormalig medewerker aangehouden.



Eigen onderzoek

De politie houdt het bedrijf op de hoogte over de arrestatie en de resultaten van het onderzoek. Vitalis laat ook zelf een onderzoek uitvoeren door een extern bureau. De instelling heeft haar stakeholders ingelicht over de mogelijke fraude, net als de accountant en de betrokken financiële instelling.



Vitalis WoonZorg Groep heeft in Eindhoven vier verpleeghuizen en twee revalidatiecentra. Ook biedt het bedrijf thuiszorg en verpleeghuiszorg aan ouderen.