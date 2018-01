Ring rond Den Bosch staat wéér vast door ongeluk op hoofdrijbaan A2

DEN BOSCH - Het verkeer rond Den Bosch is ook in de avondspits vastgelopen. Na een ongeluk op de hoofdrijbaan van de A2 ontstond een flinke file. De weg was tegen zeven uur dinsdagavond weer vrij.

In de ochtendspits stond er rond Den Bosch een file van twintig kilometer na een ongeval.

