Animatiefilm 'Loving Vincent' genomineerd voor een Oscar

NUENEN - De animatiefilm 'Loving Vincent' is genomineerd voor een Oscar. De prijsuitreiking is zondag 4 maart. Eerder werd de film al voorgedragen voor de Britse filmprijs BAFTA. Daarvan worden de winnaars op 18 februari bekendgemaakt.

'Loving Vincent' is een animatiefilm over het leven van Vincent van Gogh. De rode draad is het verhaal van een Fransman die als een detective de dood van Vincent van Gogh onderzoekt.

De film is bijzonder omdat alle animaties gemaakt zijn in de stijl van de hoofdpersoon, de in Brabant geboren Vincent van Gogh. 126 kunstenaars schilderden in drie jaar 65.000 olieverfschilderijen voor de film.

'Loving Vincent' is gemaakt door het Britse echtpaar Hugh Welchman en Dorota Kobiela, allebei regisseurs. De film is nog te zien in de bioscoop en trok ruim 150.000 bezoekers. 'Loving Vincent' heeft enkele sterke concurrenten zoals Coco van filmmaatschappij Pixar, The Lego Batman Movie van Warner Bros. en Ferdinand van 20th Century Fox.

Bekijk hier de trailer van deze bijzondere animatiefilm.

LEES OOK: Film over Van Gogh genomineerd voor bijzondere Britse filmprijs