Gejuich, bloemen en knuffels voor Luc van de Huijgevoort na Dakar Rally

BERGEIJK - De 42-jarige motorcoureur Luc van de Huijgevoort uit Luyksgestel kwam dinsdag terug van de Dakar Rally in Zuid-Amerika. Hij reed in twee weken tijd maar liefst 9000 kilometer. Met de medaille op zak werd hij dinsdagmiddag in Bergeijk ontvangen met gejuich, bloemen en veel knuffels.

Trots en voldaan laat Luc onder luid gejuich zijn medaille zien. "Het is de Begeijkse gastvrijheid die hier zegeviert", zegt Luc, die blij is om weer thuis te zijn. "Je leeft van dag tot dag en dan komt het uiteindelijk allemaal goed." In het dagelijks leven is hij baas van een supermarkt, maar van jongs af aan is hij gek op motoren en autosport.

Ongeruste moeder

"Ik vind het mooi geweest en hoop niet dat hij het nog een keer gaat doen", zegt moeder Ans, die wel erg trots is. "Voor hetzelfde geld raakt hij gehandicapt of had hij iets gebroken." Ans keek nauwelijks naar de sportieve prestatie van haar zoon, want ze vond het te eng.

Ook de teamgenoten van Braboteam, waarin Luc normaal rijdt, zijn trots. Maar ze zijn vooral blij dat Luc heelhuids thuis is gekomen. "Als wij even geen bericht kregen en hem kwijt waren, dan waren het spannende tijden", zegt een teamgenoot.

Luc heeft voorlopig geen plannen om de rally opnieuw te gaan rijden.