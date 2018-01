Met deze app kunnen vijftigplussers swipend op zoek naar nieuwe vrienden

AMSTERDAM - Nieuwe vrienden maken. Op de basisschool leek het voor bijna iedereen een eitje. Maar voor veel vijftigplussers is het best een uitdaging. Daarom bedacht Michelle Wolters uit Deurne de app Klup: een soort Tinder voor mensen boven de 50. Al swipend kunnen gebruikers op zoek naar nieuwe contacten. Alleen worden er geen stomende dates, maar wandeltochten en golfpartijtjes afgesproken.

“Toen ik 16 was, overleed mijn moeder”, vertelt Michelle, die inmiddels in Amsterdam woont. “Mijn vader besloot een paar jaar geleden om ook naar Amsterdam te verhuizen, maar ik zag dat hij veel moeite had om nieuwe mensen te ontmoeten.” Voor Michelle reden om na te denken over hoe ze haar vader kon helpen.

“Ik ben gaan nadenken over hoe je eigenlijk nieuwe mensen ontmoet. Ik kwam er achter dat er voor mensen boven de 50 eigenlijk heel weinig mogelijkheden zijn.” Het idee voor Klup - dat Michelle samen met een studiegenoot bedacht - was geboren.

Geen datingapp

Ja, je kunt swipen, maar het is echt geen datingapp, zegt Michelle. “Het is om iemand te vinden om mee te gaan golfen of wandelen.” In de app krijg je profielen te zien waarin je op basis van gezamenlijke interesses kan besluiten om iemand te swipen.

En werkt het ook, een vriendenapp voor mensen boven de 50? Ja, zegt Michelle. “De app is heel snel gegroeid het afgelopen jaar.” Sinds de lancering in juli 2017 heeft Klup al 18.000 downloads en achtduizend profielen verzameld. Ook worden via de app door het hele land kennismakingsborrels georganiseerd. In Brabant zijn Den Bosch en Eindhoven de gelukkige steden waar borrels voor gebruikers op de planning staan.