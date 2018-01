Kandidaat-raadslid van PVV wil 'Rutte opknopen', partij weet ondanks screening niets van uitlatingen

RUCPHEN - Marie-Louise Kelderman, kandidaat-raadslid van de PVV in Rucphen, noemt minister-president Mark Rutte 'een vuile viezerik, een rotte leugenaar, een hufter en een gek die ze graag zou opknopen'. Waar deze publicaties niet naar voren kwamen in een maandenlange screening van de PVV, stuitte Omroep Brabant wel op deze uitlatingen op haar persoonlijke Facebookpagina.

Maandagmiddag maakte de PVV de kandidatenlijst bekend voor de gemeentes Den Bosch en Rucphen. Kelderman uit Zegge staat op plek vijf in de laatstgenoemde gemeente. Hiermee is ze een potentieel raadslid, want nergens in Nederland scoorde de PVV bij de laatste verkiezingen in maart zo goed als in Rucphen.

'Niets gevonden na screening'

De PVV is begin vorig jaar begonnen met het zoeken en screenen van kandidaat-raadsleden. Hieruit zijn negen mensen in Rucphen 'goedgekeurd'. Nu blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant dat één van hen openlijk bericht over hoe zij Rutte zou willen opknopen.

Ook deelt ze een neppe foto waarop te zien is dat de koningin van Engeland Mark Rutte zou willen beschieten. Daarbij schrijft ze: 'Ik rij wel, kijk jij maar goed rond!'

Lijsttrekker is verbaasd

De nieuwe lijsttrekker van de PVV in Rucphen, Ad Vissenberg, reageert verbaasd op de uitlatingen van Kelderman. "Ik weet hier niets van", is zijn enige reactie. Hij verwijst vooral door naar Statenlid Patricia van der Kammen die de screening heeft uitgevoerd. Ook zij weet niets van de uitingen op sociale media, die publiekelijk te zien zijn.

'Ik neem hier met klem afstand van'

"Maar ik vind dit zeker niet fraai. Ik neem met klem afstand van elke uiting van geweld of bedreiging." Van der Kammen gaat ervan uit dat Kelderman alles symbolisch heeft bedoeld. "Maar dit is uitermate onhandig en klungelig."

Op Facebook is ook te zien dat Kelderman lid is van de pagina van de extreemrechtse partij de Nederlandse Volks-Unie en van de anti-islambetogers van het Identitair Verzet.

EU vergeleken met Hitler

Ook plaatste Kelderman recent nog een foto waarop Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, wordt vergeleken met Adolf Hitler. Van der Kammen. "Ik hou er absoluut niet van om foto's van Hitler te gebruiken, maar over smaak valt te twisten."

Onderzoek naar uitlatingen

Het account van Kelderman is sinds 2010 in de lucht. Van der Kammen geeft aan onderzoek te doen naar de uitlatingen van Kelderman. Ook gaat ze met haar in gesprek.