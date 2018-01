Nelly redde 50 jaar geleden een drenkeling en daar is ze alsnog voor gehuldigd

WOUDRICHEM - Bijna vijftig jaar na haar heldhaftige actie om twee jongens te redden van de verdrinkingsdood, is Nelly Kilwinger uit Woudrichem alsnog onderscheiden voor die bijzondere en gevaarlijke reddingspoging. In zwembad Aqua Altena, waar ze nog altijd haar baantjes trekt, ontving Nelly dinsdag een oorkonde namens de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (KMRD). Voor Nelly, die met een smoesje naar het zwembad was gelokt, kwam de huldiging als een complete verrassing. “Ik had dit nooit verwacht."

Als 17-jarige probeerde Nelly in 1969 twee jongens te redden die bij het zwemmen in de rivier bij Woudrichem in ernstige problemen waren gekomen bij een krib. “Ze waren aan het spelen met een bal en die rolde het water in. De jongens gingen achter de bal aan en toen ging het helemaal mis. Ze werden letterlijk gegrepen door de stroming rond de krib. Ik ben het water in gerend en kreeg de oudste nog te pakken. Zijn broertje ontglipte me en is pas later teruggevonden.”

Tekst gaat door onder de video.





Levensgevaarlijke plek

Nelly zat op de bewuste dag op het strand een boek te lezen. “Daar kan je niet zwemmen, dat is levensgevaarlijk. Van huis uit mocht ik daar ook het water niet in. Te gevaarlijk, maar zonder nadenken ben ik ze toch nagedoken. Die jongens wisten niet beter.”

Op de plek waar bijna een halve eeuw geleden het drama gebeurde, wordt nog steeds gezwommen. “Je moet daar heel goed uitkijken”, weet ook sportwethouder Renze Bergsma van de gemeente Woudrichem, die benadrukt dat het geen officiële zwemplek is.

Aanvraag

De KMRD gaat bij het uitreiken van een oorkonde niet over één nacht ijs. Paul Vasseur van de KMRD heeft het zelfs over een grondig onderzoek. “Een reconstructie van de redding wordt nauwkeurig onderzocht door twee hoogleraren, die later advies uitbrengen of de bewuste reddingspoging oorkonde waardig is. Bij deze bijzondere poging was daar absoluut geen twijfel over.”

Opluchting en verdriet

De reddingspoging van bijna vijftig jaar geleden kent twee gezichten: Een drenkeling werd gered en de ander, het 15-jarige broertje, verdronk. De waardering is er gelukkig niet minder om. “Een 17-jarig meisje die het kolkende water in ging om twee jongens te redden, dat is ongekend. Zeker als je weet hoe gevaarlijk het daar is”, aldus Bergsma in zijn toespraak.

En Nelly? Die was verrast en best blij met alle waardering, ook vijftig jaar na dato.