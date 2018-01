Paniek om nieuw parkeerbeleid in Eindhoven blijkt storm in een glas water

EINDHOVEN - Slechte communicatie van de gemeente Eindhoven zorgde voor heuse paniek onder de bewoners van de Eindhovense buurten Tramstraatkwartier en De Bergen. In een brief liet de gemeente weten dat het parkeerbeleid op de schop ging. Halsoverkop verzamelden de bewoners handtekeningen. Uiteindelijk bleek de informatie die de bewoners hadden ontvangen, niet voor hen te gelden.

Marieke van Gastel zit in een rolstoel en woont in een speciale focuswoning. In haar wijk kan iedereen een parkeervergunning aanschaffen en daarbij krijg je een bezoekerskaart die je onbeperkt mag gebruiken. Die pas heeft Marieke hard nodig voor alle mensen die haar komen helpen. “Ik krijg de hele dag mensen over de vloer die me komen helpen en die moeten ook parkeren.”

Bezoekerspas

Ze schrok dan ook toen de ze de brief van de gemeente kreeg. Daarin stond dat de bezoekerspas zou worden vervangen door een app. Daarnaast dacht ze dat ze nog maar maximaal 200 uur per jaar bezoekers mocht laten parkeren. Veel bewoners van de wijk waren ook bang voor hun privacy. Want wat gebeurt er precies met de gegevens?

Wethouder Jannie Visscher kon veel van de zorgen meteen wegnemen. De beperking van 200 uur geldt niet voor de hun wijk. De gegevens van de app worden niet bewaard en als je geen telefoon of computer hebt, kun je ook nog een pas kopen bij het loket op het gemeentehuis. “We hebben u verrast met die brief, daarvoor bied ik mijn excuses aan”, aldus de wethouder.

Dus eigenlijk verandert er niet zoveel, behalve dat de fysieke bezoekerspas wordt vervangen door een app. Maar waar de gemeente nog niet over had nagedacht, was hoe het nu moet met Marieke en andere mensen met een beperking.

“Ik blijf nog wel met een hoop vragen zitten. Een aantal zaken moeten nog worden opgelost”, aldus Marieke. Dat ziet de gemeente nu ook in. Ze gaan samen met Marieke op zoek naar een oplossing. De invoering van de app is uitgesteld van 1 maart naar 1 mei.