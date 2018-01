Kandidaat-raadslid dat 'Rutte wil opknopen' van lijst gehaald door PVV

RUCPHEN - De PVV Noord-Brabant heeft besloten kandidaat-raadslid Marie-Louise Kelderman van de lijst in Rucphen te halen. De beslissing werd een paar uur na het publiceren van onderzoek van Omroep Brabant genomen. Hieruit bleek dat Kelderman op Facebook Mark Rutte omschreef als 'een vuile viezerik, een rotte leugenaar, een hufter en een gek die ze graag zou opknopen'.

"Alle kandidaten zijn gegoogeld, maar helaas hebben we dit niet gezien", zegt Patricia van der Kammen, Statenlid van de PVV, in een reactie tegen Omroep Brabant. De PVV zegt verder afstand te nemen van elke vorm van bedreiging of geweld.

Ad Vissenberg, lijsttrekker van de PVV in Rucphen, zegt dat het wegsturen het directe gevolg is van de uitlatingen van Kelderman. "Bij de screening is duidelijk gevraagd of mensen eerder zoiets hebben gedaan. Het mag duidelijk zijn dat we dit niet tolereren."

Statenlid Patricia van der Kammen, die de screening heeft uitgevoerd, gaf eerder al aan dat ze niks wist van de uitlatingen van Kelderman. Het bericht stond openbaar op Facebook.

Kelderman publiceerde naast haar uitspraken een foto waarop te zien is dat de koningin van Engeland Mark Rutte zou willen beschieten. Daarbij schrijft ze: 'Ik rij wel, kijk jij maar goed rond!'

