Heftige beelden van schietpartij Breda op tv, politie wil meer weten over grijze BMW

BREDA - De politie heeft dinsdagavond heftige beelden getoond van de schietpartij in de Ahornstraat in Breda bij Opsporing Verzocht. Een huis werd vanaf de achterbank van een grijze BMW onder vuur genomen. Tientallen kogels doorzeefden de voordeur en ramen. Een aantal van die kogels belandde in de woonkamer.

Het huis werd op 6 januari rond half drie ’s nachts beschoten. De bewoonster zat met een kennis op de bank. Haar twee kinderen lagen boven te slapen. Er raakte niemand gewond. De schietpartij is vastgelegd op bewakingscamera's.



De auto reed daarna vermoedelijk door naar het Hagehof. Ook daar werden kogels op een woning afgevuurd. De bewoonster en haar kleindochter zaten nog beneden. Ook zij raakten, wonder boven wonder, niet gewond.



Gestolen BMW

De daders reden in een grijze BMW, die al enige tijd geleden in het buitenland is gestolen. Wel zaten er valse, Nederlandse kentekens op de wagen. Het gaat om de combinatie 86-TP-PS. De auto ging in de Ambachtenlaan in vlammen op, vlak na de schietpartijen.



Mensen die het voertuig eerder al hebben zien rijden of geparkeerd hebben zien staan, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Ook getuigen die mensen hebben zien vluchten vanaf de Ambachtenlaan, worden opgeroepen zich te melden.



LEES OOK: Eerst twee huizen beschoten, dan een dode man in een flat: politie vermoedt verband



De politie maakte eerder al bekend dat de beschietingen mogelijk te maken hebben met de dode 25-jarige man die in een flat aan de Roeselarestraat is gevonden. Zijn lichaam werd op 9 januari ontdekt na een politie-achtervolging.



Duo valt van balkon

Agenten gingen achter twee verdachten aan, omdat ze zich verdacht gedroegen. Het duo vluchtte het flatgebouw in. De twee mannen vielen van een balkon toen ze probeerden weg te komen. Binnen werd de dode man gevonden.



Het beschoten huis aan de Ahornstraat is van de familie van een van de verdachten. In de andere woning woont familie van de vermoorde man. De politie houdt rekening met een conflict in het criminele circuit.



Het tweetal dat van het balkon viel, raakte zwaargewond. Volgens een politiewoordvoerder liggen de mannen nog altijd in het ziekenhuis. Ze worden verdacht van moord- of doodslag en wapenbezit.