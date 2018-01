Vrouwonvriendelijk carnavalsthema zorgt voor ophef, subsidie Eindhovens Studenten Corps geschorst

EINDHOVEN - ‘De wil van een vrouw doet er #nietoo’. Het Eindhovense dispuut Aleph wilde voor dat thema gaan met carnaval en maakte een pagina aan op Facebook. Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven kreeg er lucht van en besloot om het Eindhovens Studenten Corps (ESC) voorlopig geen subsidie te geven.

Aleph valt als dispuut onder het ESC. Het studentencorps laat in een verklaring weten dat ze het onafhankelijke Rechtsprekend College gevraagd heeft om de zaak te behandelen. Ook is dispuut Aleph per direct geschorst van alle activiteiten. Dat blijft zo tot het Rechtsprekend College uitspraak doet.



'Wij van Aleph weten natuurlijk, net als de rest, dat vrouwen tijdens carnaval geen zeggenschap hebben over hun eigen lichaam', schreef het dispuut op de Facebookpagina. Het bericht is inmiddels verwijderd. Maar een screenshot ervan is nog wel te vinden op sociale media. De schrijver of schrijvers vinden het 'schitterend dat vrouwen sinds 1958 ongevraagd betast mogen worden', zo valt er te lezen. Dat er nu een #metoo-beweging is, juichen ze daarom niet toe.



'Stokje voor steken'

'Verschillende vrouwen vragen op deze manier aandacht voor hun ongewenste intimiteiten. Om onze tradities in stand te kunnen houden, moeten we hier uiteraard een stokje voor steken', stond er in het bericht.



Mensen konden zich op Facebook aanmelden voor het carnavalsevenement op 9 februari. Ook had het dispuut posters gemaakt. Daarop luidde de slogan: 'Van groepensex tot kinderlokken, bij welk schandaal raak jij betrokken?!'



Het Eindhovens Studenten Corps laat in de verklaring weten 'bijzonder ontstemd over de gang van zaken' te zijn. 'De vereniging stelt met klem dat een dergelijk thema niets te maken heeft met de normen en waarden waar het Eindhovens Studenten Corps voor staat. Wij betreuren de toon en inhoud van het inmiddels verwijderde Facebookevenement van dat feest en maken onze excuses als vereniging en Senaat', zo valt te lezen.



Ook zegt het corps alle begrip te hebben voor het besluit van het College van Bestuur van de TU/e om per direct de subsidie te schorsen.



Niet bereikbaar

Dispuut Aleph is dinsdagavond benaderd voor commentaar, maar verwijst door naar de persverklaring van het corps.