Minister Wiebes wil met Guido Weijers het land in, 'Er is nog geen concrete afspraak gemaakt'

BREDA - Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft gereageerd op de uitnodiging van cabaretier Guido Weijers om het onder het genot van een kop koffie eens te hebben over het milieu. De minister accepteert de uitnodiging en gaat nog een stapje verder. Hij nodigt de cabaretier uit Breda uit samen met hem het land in te gaan. "Er is nog geen concrete afspraak gemaakt", aldus Weijers.

Weijers schreef in de krant het Parool een brief aan de minister waarin hij stelde dat er te vaak voor de economie en het geld wordt gekozen, ten koste van onze planeet. In dezelfde krant reageert Wiebes nu op de brief van Weijers.

Wiebes gaat in zijn antwoord in op het Klimaatakkoord dat het kabinet dit jaar wil sluiten met onder de meer de industrie, milieuorganisaties en gemeenten. Hij schrijft aan Weijers: ‘Wat jij vraagt, is voor mij inzet van het akkoord: de economie koppelen aan het tegengaan van klimaatverandering’. Weijers: “Ik zou wel een keer een kop koffie met hem willen drinken en vragen wat zijn morele kompas is. Gewoon een goed gesprek over de dingen die mogelijk zijn."









'Versteld staan'

Vervolgens nodigt de minister de cabaretier uit met hem mee te gaan wanneer hij in het land ‘de praktijk van de energietransitie bekijkt’. Weijers zal volgens de minister ‘versteld staan’ van de hoeveelheid projecten voor duurzame energie die al zijn gestart. "Natuurlijk zal de minister vertellen dat er op dat gebied al veel zaken gebeuren en dat mensen het zelf moeten doen. Daar heeft hij gelijk in. Maar als je wilt dat mensen gezonder leven en dat onze planeet schoner moet worden, dan moet je het mogelijk maken dat mensen keuzes kunnen maken. Verhoog bijvoorbeeld de belasting op vliegen en verlaag de belasting op gezond eten.”

