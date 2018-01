Dode man (25) in flat Breda had banden met gewelddadige Rabobende

BLADEL/BREDA - De man (25) die op 9 januari dood werd gevonden in een flat in Breda en omkwam door een misdrijf, is een van de vermoedelijke daders van een gewelddadige overval in Bladel op een 78-jarige vrouw. Dat gebeurde in september vorig jaar. Eerder werd al bekend dat de daders van die overval waarschijnlijk lid zijn van de Bredase Rabobende.

In de flat van de bejaarde vrouw zijn sporen gevonden die wezen in de richting van de inmiddels overleden man. De 25-jarige man had geen vaste woon- of verblijfplaats.

De politie heeft sterke aanwijzingen dat een medewerker van de Rabobank de overvallers tipte. De andere overvaller is nog op vrije voeten, net zoals de tipgever vanuit de bank. De overval werd door twee of meer daders gepleegd.

