Meisje (14) op de fiets zwaargewond na aanrijding met auto

Het meisje is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. (Foto: SQ Vision Mediaprodukties)

BERGEIJK - Een meisje van 14 is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Bergeijk. Ter hoogte van de kruising van de Hoek met de Dokter Rauppstraat werd ze aangereden door een auto. De traumahelikopter werd opgeroepen.

Het meisje is uiteindelijk met grote spoed met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De automobilist raakte niet gewond maar is wel enorm geschrokken, vertellen omstanders.

Weg afgesloten

Volgens een omstander kwam de fiets van het meisje dertig meter verderop terecht. De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek.