Ssst! De tijger slaapt: papa's en opa's lezen voor op basisschool in Waalre

Papa Jeroen is woensdag een van de voorleesvaders op basisschool De Wilderen in Waalre. (Beeld: Omroep Brabant)

WAALRE - Er wordt woensdagochtend weer volop voorgelezen op basisscholen in heel het land. Woensdagochtend zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. Dit ook in onze provincie. Onze verslaggever luistert mee in groep 1 en 2 van juf Carmen op basisschool De Wilderen in Waalre. Daar leest onder meer papa Jeroen voor uit het prentenboek van het jaar: Ssst! De tijger slaapt.

Ook luisteren de kids van juf Carmen woensdag ademloos naar voorleesopa Rob:

Juf Carmen vindt het heel belangrijk dat ouders hun kinderen voorlezen. Dit om de taalontwikkeling van hun koters te vergroten. Op De Wilderen is woensdag volgens haar heel bewust gekozen voor voorleespapa's en opa's. Zij lezen namelijk minder vaak voor dan moeders, legt ze uit.

En het is volgens de juf juist belangrijk dat zowel papa's als mama's voorlezen. Vaders gebruiken namelijk andere woorden dan moeders en ook leggen vaders de nadruk op andere woorden dan moeders.

Het is alweer de 15e editie van de Nationale Voorleesdagen. Doel van het initiatief is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

Bekende Nederlanders

Prinses Laurentien leest woensdagochtend in het Kinderboekenmuseum in Den Haag voor. Dit ook uit het prentenboek van het jaar. Andere bekende Nederlanders die meewerken aan de voorleesdagen zijn bijvoorbeeld presentatrice Dieuwertje Blok, politiebaas Erik Akerboom, zanger Alain Clark en journalist Xander van der Wulp.

De nationale voorleescampagne duurt nog tot zaterdag 3 februari.