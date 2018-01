Dronken zakenman die Gerrit de Heus doodreed vijf keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed

DRONGEN - De dronken Belgische man die maandagavond Gerrit de Heus (67) uit Sleeuwijk doodreed, is vijf keer eerder veroordeeld voor het rijden onder invloed. De man ramde met zijn auto de winkel bij een tankstation langs de E40 bij het Belgische Drongen. In de winkel stond De Heus een bakje koffie te drinken.

Volgens Het Laatste Nieuws is de verdachte de in België beruchte zakenman Geert W. (54) uit Oostende. Hij werd in september 2015 veroordeeld tot een celstraf vanwege oplichting. W. maakte de Belgische spoorwegen (NMBS) 1,7 miljoen euro armer met valse schoonmaakfacturen.

Eerder dat jaar veroorzaakte W. een ongeluk. Dat deed hij in dronken toestand. Hij sloeg op de vlucht, maar kon later worden gepakt.

Afgelopen maandagavond stapte W. dus opnieuw met veel te veel alcohol op achter het stuur. Volgens getuigen stond hij stil bij een pomp bij het Texaco tankstation langs de E40. Vervolgens gaf hij plankgas en ramde hij de winkel.

Tussenstop

Daar stond de 67-jarige Gerrit de Heus uit Sleeuwijk met twee collega’s. Zij maakten een korte stop. Ze hadden er net een klus in Engeland opzitten voor het bedrijf Terracon uit Werkendam. Daar is verslagen gereageerd op de dood van De Heus, die al vijftig jaar voor het bedrijf werkte.

“Ze wilden even een bakje koffie doen. En dan gebeurt dit door een dronken idioot. Een lulliger ongeluk kun je je niet voorstellen. De kans is groter dat je de Staatsloterij wint“, zei directeur Sikko Doornbos tegen Omroep Brabant.