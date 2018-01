Oud-voetballer Tommie van der Leegte zat in Amerikaanse cel: 'Wist bij god niet wat ging gebeuren'

EINDHOVEN - Het klinkt als het begin van een slechte film. Voormalig profvoetballer Tommie van der Leegte vloog naar Amerika. Daar werd hij urenlang verhoord en in de cel gegooid. Vervolgens werd Tommie ook nog eens geïntimideerd door zijn Amerikaanse, homoseksuele celgenoot. "Ik had net een seizoen van Prison Break afgerond. Daar zat ik midden in."

"De uren daar duren zo lang. De onzekerheid, de angst. Je weet niet wat er gaat gebeuren", vertelt Tommie van der Leegte als hij nu terugblikt op zijn reis naar Amerika. De oud-profvoetballer van PSV, NAC en RKC vloog naar Miami om daar tot rust te komen. Dat liep compleet anders. Het ging al mis bij vertrek.



"Ik was helemaal vergeten dat je een visum moest hebben of een ESTA-formulier. Dat is natuurlijk al niet slim om een reis naar Amerika mee te beginnen."

Pagina uit paspoort gescheurd

Net voor vertrek vult Tommie van der Leegte samen met een stewardess het benodigde ESTA-formulier in om Amerika in te kunnen reizen. Bij aankomst in Orlando werd hij door de douane op het matje geroepen. "Ik wist niet dat mijn zoontje van twee een pagina uit mijn paspoort heeft gescheurd. Daardoor werden ze helemaal gek daar."



Irak-reis vergeten te vermelden

De oud-voetballer uit Bergeijk had ook niet gemeld dat hij in Irak is geweest. Bij de douane moest hij zijn telefoon inleveren. Daar bleken nog foto's op te staan van zijn reis naar Irak. "Kijk als ik dat wel invul, dan mag je Amerika niet in. Mijn paspoort is drie jaar oud en ik ben zes à zeven jaar geleden naar Irak geweest."



Toen was de maat vol voor de Amerikaanse grenscontroleurs. "Ik denk dat ik door een man of vijftien ben verhoord. Tien keer gefouilleerd. Ik moest op een gegeven moment mijn handen in de lucht steken en zweren dat ik de waarheid sprak."



'Toen begon de ellende'

De douaniers lopen de familie van Tommie van der Leegte na. Dat lijkt allemaal in orde te zijn. Na zeven uur te zijn verhoord, lijken zij het verhaal van Tommie te geloven. "Maar toen begon de ellende. Ik werd in de boeien geslagen, drie kwartier in een busje gezet en toen gingen de poorten van de gevangenis open", vertelt Van der Leegte.



"Dan gaan die poorten open en dan weet je eigenlijk niet wat je ziet. Dan zit je echt midden in de film."



Celgenoot wil Tommie

"Ik ben eigenlijk de grootste schijterd van heel Nederland en dan zit je daar waar ie niet thuishoort", beschrijft Tommie zijn verschrikkelijke reis naar Amerika. "Ik wist bij god niet wat er ging gebeuren. Ik denk dat ik veertien uur geen oog dicht heb gedaan."



De Brabander wordt vervolgens in een cel gezet. Daar komt hij bij een Amerikaanse crimineel te zitten en die celgenoot lijkt wel heel erg geïnteresseerd in Tommie. "Die wou even een gesprekje met me aangaan en dat ging op een manier dat ik dacht: 'Oei, dat is niet goed.' Die liet wel blijken dat hij me wel zag zitten."



'Veertig uur niet gegeten of geslapen'

Uiteindelijk na al die uren wordt Van der Leegte uit de gevangenis gehaald en op het vliegtuig terug naar Nederland gezet. "Ik denk dat ik veertig uur niet heb gegeten en geslapen."



"Je weet niet of ze de waarheid spreken of dat ze je op komen halen. Voor hetzelfde geld laten ze je nog een aantal dagen zitten."



Veilig terug in Nederland

Tommie van der Leegte is ondertussen weer veilig terug in Nederland. Maar zijn vervelende reis naar Amerika staat hem nog altijd bij. "Ik ging voor mijn rust naar Miami en dan zit je opeens daar."



"Voor je gezondheid is het natuurlijk hartstikke slecht en daar maakte ik natuurlijk heel veel zorgen over. Je denk dat alleen maar aan je familie en aan je kinderen."