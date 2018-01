'Dom en ongepast, ik ontplofte', bestuursvoorzitter universiteit over seksistische actie dispuut

EINDHOVEN - ‘Ik ontplofte zo ongeveer’. Dat was de reactie van de voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven toen hij dinsdag hoorde van het seksistische carnavalsthema waarvoor het Eindhovense dispuut Aleph had gekozen. Het thema 'De wil van de vrouw doet er #nietoo' noemt bestuursvoorzitter Jan Mengelers woensdagochtend in het programma Wakker van Omroep Brabant ‘dom en ongepast’.

De bestuursvoorzitter zat dinsdag met het college in vergadering toen hij het nieuws te horen kreeg. “We waren verschrikkelijk boos en ook geschokt”, zegt hij. Vervolgens werd direct het bestuur van het Eindhovens Studenten Corps (ESC), waar het bewuste dispuut onder valt, op het matje geroepen.

LEES OOK: Vrouwonvriendelijk carnavalsthema zorgt voor ophef, subsidie Eindhovens Studenten Corps geschorst

Aan hen en aan de voorzitter van het dispuut Aleph heeft de bestuursvoorzitter van de TU/e direct duidelijk gemaakt dat de actie van het dispuut ‘niet past bij welke mores dan ook’ . En zeker niet bij die van de TU/e.

Uitsluiting van plechtigheden

Van een verklaring van de studenten wil Mengelers eigenlijk niks weten. Het dispuut is met de actie wat hem betreft ‘buiten alle proportie gegaan’. Er past volgens hem dan ook maar één maatregel. De jaarlijkse subsidie aan studentenvereniging ESC moet worden opgeschort. Een maatregel die inmiddels is genomen. Ook hangt ESC mogelijk uitsluiting van academische plechtigheden boven het hoofd, zo laat Mengelers weten.

Hiermee is de kous volgens de bestuursvoorzitter nog niet af. Hij wil met alle studentenverenigingen het gesprek aangaan over de geldende mores binnen de verenigingen. Te beginnen met een gesprek over een maand.

'Grapje'

Volgens Mengelers beschouwde het dispuut het thema overigens als 'een grapje'. Ze kiezen elk jaar een thema voor hun carnavalsavond, legt hij uit. Vorig jaar koos Aleph voor Trump en dit jaar wilde het dispuut iets met #metoo. De inkleding van dit thema bestempelt Mengelers als ‘dom en ongepast’.

De meeste studenten zijn het met hem eens, zo blijkt als onze verslaggever woensdagochtend enkele meningen peilt op de Eindhovense universiteit: