Het lijkt wel een film: een lijk, brute overvallen, een bankmol en beschoten huizen [OVERZICHT]

BREDA - Een tweetal springt begin januari van een balkon in Breda, in de flat blijkt een dode man te liggen die is omgekomen door een misdrijf. Ongeveer vier maanden eerder wordt een vrouw van 78 in Bladel bruut overvallen. Een foute bankmedewerker tipte de overvallers. Nu blijkt er een connectie tussen al deze zaken. Een overzicht:

Het is dinsdagochtend 9 januari. Een arrestatieteam valt in alle vroegte een flat binnen aan de Roeselarestraat in de wijk Hoge Vucht in Breda. In de flat zouden vuurwapens liggen. Twee mannen slaan op de vlucht en springen van het balkon vanaf de derde verdieping. Ze raken daarbij zwaargewond.

Dode man

In diezelfde flat blijkt een dode man te liggen die door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie onderzoekt of de dode man door de twee vluchtende mannen is omgebracht. Dat verband is nog niet zeker.

Ondertussen vermoedt de politie ook een verband tussen het incident in de flat en een schietincident eerder die week, waarbij verschillende woningen worden beschoten in Breda. De politie vindt meerdere kogelgaten in twee huizen in de Ahornstraat en de Hagehof. Waarschijnlijk is er met een automatisch wapen geschoten.

In allebei de huizen zijn tijdens de beschietingen mensen aanwezig maar niemand raakt gewond. Kort daarna wordt er nog een brandende auto gevonden in de buurt. De politie vermoedt dat deze auto betrokken is bij minstens een van de schietpartijen.

Vier maanden eerder: overvallen

Vier maanden voor die tumultueuze nacht wordt een bejaarde vrouw op een brute manier overvallen in haar woning in Bladel. Het slachtoffer is 78 en wordt zwaar mishandeld door twee of meerdere overvallers.

De politie zet groot in om de daders van deze laffe daad te vinden maar het duurt enkele maanden voordat de politie meer informatie over de daders naar buiten brengt. Half januari 2018 maakt de politie bekend dat de bejaarde vrouw waarschijnlijk slachtoffer is van de Brabantse Rabobende. De overvallers werden mogelijk getipt door een medewerker van de Rabobank.

Het is dan de vierde keer dat de Rabobende toeslaat. Bankmol Lorenzo J. tipt overvallers als klanten veel geld opnemen. J. werkt in een filiaal in Eindhoven, maar komt uit Breda. Dit speelt allemaal in de zomer van 2017. In Roosendaal wordt in juli een echtpaar beroofd door drie mannen. De buit is 20.000 euro.

100.000 euro

In diezelfde maand wordt een Duitser beroofd in Venlo, hij heeft 100.000 euro op zak. Eind juli weet de politie een overval in Zundert te voorkomen. Daar worden vijf overvallers en de bankmedewerker opgepakt. In november 2017 wordt duidelijk dat de Rabobende mogelijk ook nog hulp kreeg van een tweede bankmol. Wie dat is en waar hij werkt, is niet bekend.

Sporen in de Bladelse woning van de bejaarde vrouw, wijzen erop dat een van de overvallers de inmiddels dode man van 25 is. Wie de andere overvaller of overvallers zijn, is nog niet duidelijk. We weten dus niet precies hoe groot de Rabobende precies is. Eén lid van de bende wordt sowieso nog gezocht, dat is de tweede overvaller in Bladel. Dat de bende geweld niet schuwt, was al duidelijk. Het eerste dodelijke slachtoffer binnen de bende is nu ook een feit.