13,4 graden! Zo warm was het deze dag nog nooit in Brabant

Ook in Breda is het al aangenaam zacht (Foto: Henk Voermans).

EINDHOVEN - Het is gelukt! We hebben in Brabant een weerrecord te pakken. Het is nu al de warmste 24 januari ooit gemeten in onze provincie. In Gilze-Rijen was de temperatuur om iets voor elf uur woensdagochtend 13,4 graden. Het dagrecord voor onze provincie stond op 13,3 graden.

Die temperatuur werd in Woensdrecht en Gilze-Rijen in 2001 bereikt en in Eindhoven in 1960.

Het lijkt wel april

Landelijk gezien was er al eerder sprake van een record. In De Bilt was het om tien voor zeven woensdagochtend 12,2 graden. In 1960, het vorige record, werd het op 24 januari 12,1 graden in De Bilt. Voor landelijke weerrecords wordt altijd gekeken naar de temperatuur in De Bilt.

De komende uren warmt het nog verder op. In het zuidoosten kan het zelfs 15 graden worden. Een temperatuur die eerder bij april hoort. Dat het warm is, betekent niet dat het ook lekker weer is. Het is woensdag overwegend grijs, met wat regen of motregen.

Zachte lucht vanuit Azoren

Zeer zacht weer gaat in de winter volgens de deskundigen zelden tot nooit gepaard met mooi zonnig weer.

Het warme weer wordt veroorzaakt door een stevige zuidwestenwind die zachte lucht aanvoert vanaf de Azoren.