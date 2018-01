Smullers, Coolblue... iedereen wil stagiair Dustin na Kijkshop-debacle

TILBURG - Pechvogel Dustin van Gulik uit Den Bosch is weer onder de pannen. Dinsdag gooide het failliet van de Kijkshop al na één dag roet in het eten van de stage van de student aan het ROC Tilburg. Maar er is hoop!

Na de aandacht bij Omroep Brabant en andere media explodeerde zijn telefoon met mooie aanbiedingen voor een stageplek. Goed nieuws: Dustin vond in no-time een nieuwe stageplek in de speelgoedwinkel TOP 1 TOYS.

Vijftien tot twintig aanbiedingen

Dinsdag zat de student Filaalmanagement nog in zak in as. “Ik kon nauwelijks geloven dat mijn stage al na één dag was afgelopen”, vertelde Van Gulik. En dat sorteerde effect. Via sociale media en telefoon stroomden de aanbiedingen voor stageplekken binnen. “Ik kreeg zeker vijftien tot twintig aanbiedingen. Het varieerde van een kringloopwinkel tot een schoenenwinkel en van een woonwinkel tot een zzp’er”, vertelt de ‘pechvogel’.

Uit het riante aanbod koos hij voor de speelgoedwinkel TOP 1 TOYS in Tilburg. “Vandaag heb ik nog een eerste gesprek en ga ik afspraken voor mijn stage. Binnen twee weken kan ik aan de slag”, zegt Van Gulik. “Ik was heel blij met al die aanbiedingen. Echt ontzettend tof.”

En daar wil de student aan het ROC Tilburg voorlopig bij laten. Door alle media-aandacht is hij even toe aan rust.