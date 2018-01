De problemen na een megadiefstal voel je een dag later pas echt

UDENHOUT - Hij is woensdag gewoon weer open, fietsenzaak De Tweewieler in Udenhout. Maar het is niet een dag zoals alle anderen. Na de megadiefstal van maandagnacht staat eigenaar Paul Verschuren in de regelstand.

Het is de ochtend na die vreselijke dinsdagochtend. Paul Verschuren probeert de draad weer op te pakken. Maar dat is moeilijk. Een dag eerder haalden inbrekers 29 peperdure fietsen uit zijn zaak. De schade loopt op tot 100.000 euro. Het zijn bedragen die tot de verbeelding spreken. Maar het leed dat erachter zit, voelt de ondernemer nu pas echt.

Levertijd

De dieven hebben fietsen van de populaire merken Bianchi en Trek buitgemaakt. Het heeft consequenties voor de klanten van Verschuren. “Er zit flink wat levertijd op zulke fietsen”, bevestigt de eigenaar van De Tweewieler. Het gevolg: klanten die hun fiets binnenkort op zouden kunnen halen, moeten langer geduld hebben. Anderen moeten misschien lang wachten op hun gedroomde racefiets.

Verschuren is er de man niet naar om de bij de pakken neer te zitten. Hij zit woensdag al om tafel met een vertegenwoordiger van Bianchi. “Ik hoop dat ik voorrang krijg met mijn bestellingen. Ik denk wel dat ze begrip hebben voor deze situatie.”

Ondertussen staat de telefoon roodgloeiend. Ook de landelijke media willen zijn verhaal horen. “Editie NL komt vanmiddag langs”, zo laat hij weten.

Te voorkomen?

Tussendoor probeert Verschuren al aan de toekomst te denken. Want hoe kan hij voorkomen dat dit nog een keer gebeurt? “Dat is ingewikkeld. Op de bewakingsbeelden zie je hoe professioneel die gasten te werk gaan.”

De verzekeraar vindt dat De Tweewieler goed beveiligd is. Dat is mooi, maar biedt geen garantie, weet ook Verschuren. “Ik ga onderzoeken of ik het nog veiliger kan maken.”