Gestolen bitcoin-apparaten teruggevonden in Vlijmen

VLIJMEN - Twee gestolen apparaten om bitcoins mee te winnen, zijn teruggevonden. De machines, zogeheten miners, waren weggehaald uit een schuur in Eindhoven en doken op in een woning in Vlijmen.

Een 43-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van heling. De dief, van wie hij de apparaten kocht, is nog niet opgespoord. Het is ook nog niet duidelijk waar een derde gestolen apparaat is.

Miners

De bitcoin is een virtuele munt. Om alle transacties van de bitcoin veilig te verwerken, moeten ingewikkelde wiskundige formules worden opgelost. Daarvoor zijn extreem sterke computers nodig, de miners.

Wie de oplossing van zo'n formule vindt, krijgt als beloning 12,5 bitcoins. Bij de huidige koers is dat meer dan 110.000 euro waard. Elke tien minuten wordt zo'n bedrag uitgekeerd. Dat maakt de techniek ook aantrekkelijk voor criminelen.