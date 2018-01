Robotprostituees en een dodenflat: Johan Vlemmix doet (weer) mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

EINDHOVEN - Johan Vlemmix doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch en Eindhoven. Onder het motto 'ga stemmen desnoods op ons' wil de Eindhovenaar mensen naar de stembus trekken.

"Het gaat er ons niet om dat we de grootste worden maar dat mensen überhaupt gaan stemmen", legt Johan Vlemmix uit. Met zijn Partij van de Toekomst doet hij in maart mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch en Eindhoven.



"Ik ben voorzitter van de partij. Maar in Den Bosch zal ik voornamelijk lijstduwer zijn en sta ik op de vijfde plek. In Eindhoven ben ik de lijsttrekker."



Politieke ervaring

De afgelopen jaren heeft Vlemmix politieke ervaring opgedaan toen hij mee deed aan de Tweede Kamerverkiezingen met zijn partij. Dat heeft toen geen zetel opgeleverd maar de bedoeling is dat dat nu in zijn thuisstad Eindhoven en in Den Bosch wel gebeurt. "Kijk, we gaan niet de grootste partij worden. Maar dat hoeft ook niet. Ik zou vooral met mensen willen samenwerken."



"Mensen hoeven niet op onze partij te stemmen. Maar als je niet kan kiezen, kies dan voor ons."



Met een speciaal verkiezingslied wil Johan Vlemmix mensen naar de stembus trekken:

Robotprostituees

In het partijprogramma van de Partij van de Toekomst staan tal van punten die de andere politieke partijen niet snel zullen aandragen. "Met al die robotisering hebben wij een uniek idee: robotprostituees", vertelt Johan Vlemmix.



"In Eindhoven heb je een rosse buurt, kunnen daar geen robots achter de ramen staan?"



Necropolis: een flatgebouw met doden

Een ander idee van Vlemmix en zijn partij is de begrafenisflat. "Necropolis. Een flat met alleen maar doden", legt Johan uit. "In een leegstaande flat kun je dan allerlei mensen begraven. Dat je bijvoorbeeld in de lift stapt en een bezoekje brengt aan je dode oma op de elfde verdieping."



'Ga in godsnaam stemmen'

Al met al wil Johan Vlemmix dus mensen naar de stembus trekken. Dat doet hij door met 'vooruitstrevende' programmapunten te komen. "Ik wil ook laten zien dat het anders kan. Je kunt de zaak ook goed aanpakken op een andere manier."



"Ga in godsnaam stemmen", roept Vlemmix op. "Ik ga er helemaal voor. De kans dat we een zetel halen is wel aanwezig."



Op 21 maart 2018 kan iedereen naar de stembus gaan om te stemmen. Dan blijkt hoeveel mensen er werkelijk gaan stemmen op Johan Vlemmix en zijn Partij van de Toekomst.