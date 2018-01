Zorgclub Vitalis vermoedt fraude van tonnen door oud-medewerker

EINDHOVEN - De oud-medewerker van Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven die is aangehouden voor fraude heeft vermoedelijk enkele tonnen verduisterd. Dit laat bestuurssecretaris Jet Sporken van de zorginstelling woensdag weten aan Omroep Brabant.

Het exacte fraudebedrag wordt volgens Vitalis momenteel onderzocht door de politie. De aanhouding van de oud-medewerker werd dinsdag bekendgemaakt.

Vitalis WoonZorg Groep kwam er bij een interne controle achter dat er iets niet in de haak was. Er was geld overgemaakt naar externe rekeningen en dat ging volgens de bestuurssecretaris niet om salarissen.

‘Aantasting van vertrouwen en veiligheid’

Na de ontdekking deed de instelling aangifte van fraude bij de politie. Vitalis gaat zich volgens Sporken maximaal inzetten om het fraudebedrag terug te krijgen. Sporken noemt de zaak vooral een ‘aantasting van vertrouwen en veiligheid’.

De aangehouden verdachte is dus een oud-medewerker van de instelling. Hoe lang en wanneer hij voor Vitalis werkte, maakt de instelling uit privacyoverwegingen niet bekend. Vitalis WoonZorg Groep heeft in Eindhoven vier verpleeghuizen en twee revalidatiecentra. Ook biedt het bedrijf thuiszorg en verpleeghuiszorg aan ouderen.