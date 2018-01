Eindhovens dispuut door het stof voor seksistisch carnavalsthema: 'We zijn over de schreef gegaan'

EINDHOVEN - Het bestuur van de Eindhovense dispuut Aleph zegt sorry voor het seksistische carnavalsthema dat was gekozen. Aleph wilde een feest organiseren met als thema 'De wil van de vrouw doet er #nietoo'. Dat was fout, zegt het bestuur nu. "Het is nooit de bedoeling geweest om wie dan ook te kwetsen en we snappen dat we hier over de schreef zijn gegaan."

In een verklaring stelt het bestuur zich 'bijzonder verantwoordelijk' te voelen voor de ophef die is ontstaan door het thema. "Wij hebben een decennialange traditie van controversiële thema's bij ons carnavalsevenement maar realiseren ons dat we dit keer te ver zijn gegaan. We hadden nooit voor dit onderwerp mogen kiezen en de toon en taal in de uitnodiging van Facebook zijn onbetamelijk."

In die uitnodiging schreef het dispuut: "Wij van Aleph weten natuurlijk, net als de rest, dat vrouwen tijdens carnaval geen zeggenschap hebben over hun eigen lichaam."

Goede naam geschaad

Het dispuut wil ook excuses aanbieden aan de universiteit en de hogeschool. "We begrijpen dat we de goede naam van de opleidingen hebben geschaad met onze teksten. We staan 100% achter het besluit dat het feest is afgelast", schrijft het bestuur.

De voorzitter van het College van Bestuur van de TU/Eindhoven was bepaald niet blij met actie van het dispuut, liet hij woensdagmorgen aan Omroep Brabant weten. "Ik ontplofte ongeveer", zei hij. Hij noemde het thema 'dom en ongepast.' De universiteit heeft de jaarlijkse subsidie aan studentenvereniging ESC, waar het dispuut onder valt, voorlopig opgeschort.