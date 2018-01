Trainer Willem II stopt ermee, Erwin van de Looi besluit aflopende contract niet te verlengen

TILBURG - Trainer Erwin van de Looi van Willem II stopt er na dit seizoen mee. Dat liet de Tilburgse voetbalclub woensdag weten. Hij besluit zijn contract bij de club dat dit jaar afloopt niet te verlengen.

"Persoonlijke beslissingen zoals deze neem ik vaak op gevoel", zegt Erwin van de Looi op de website van Willem II. "Nadat ik mijn besluit over mijn toekomst had genomen, heb ik de club hiervan op de hoogte gesteld."



"Dit geeft duidelijkheid voor iedereen. Willem II krijgt alle tijd zich te richten op mijn opvolging en wij kunnen alle energie steken in sportieve successen."



Op zoek naar nieuw avontuur

De afgelopen anderhalf jaar werkte Van de Looi bij de Tilburgse voetbalclub. Wat hij nu gaat doen, is nog niet precies duidelijk. Willem II zegt zelf dat de 45-jarige coach op zoek gaat naar een nieuw avontuur.



'Respect voor zijn keuze'

Technische directeur Joris Mathijsen zegt respect te hebben voor de keuze die Erwin van de Looi nu maakt. "Wij hadden dit niet verwacht, maar respecteren zijn keuze", vertelt Mathijsen.



"We hebben nu ruim de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer."





Grote uitdagingen

De komende maanden ligt er in ieder geval nog een uitdaging te wachten voor de Tilburgse trainer. "Onze ambitie is om samen met het publiek als twaalfde man het seizoen op een mooie manier af te maken", zegt Erwin van de Looi. "Daarin hebben we alle vertrouwen."



"De komende maanden gaan we samen met Erwin, de overige stafleden en spelers er alles aan doen om in de competitie zo snel mogelijk de weg naar boven in te zetten en de KNVB beker te winnen", voegt technisch directeur Joris Mathijsen daaraan toe.