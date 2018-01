Joop Kleijn overleed na botsing met politieauto, agenten niet vervolgd voor aanrijding in Heukelom

BREDA - De agenten die betrokken waren bij de dodelijke aanrijding met Joop Kleijn uit Berkel-Enschot worden niet vervolgd. Volgens justitie is de dienders ‘geen strafrechtelijk verwijt te maken’ voor de aanrijding op 3 augustus 2017 in Heukelom.

Agenten zagen de 43-jarige man rijden op een motorscooter zonder kentekenplaten en gaven een stopteken. Kleijn negeerde dit en ging ervandoor. Hierop zette de politie de achtervolging in en werden nog twee wagens opgeroepen.

Op de Dijkweg tussen Tilburg en Berkel-Enschot kwam de tweede politiewagen de scooterrijder tegemoet gereden. Kleijn remde en keerde zijn motorscooter in tegengestelde richting.

Even verderop sneed hij op hoge snelheid een bocht af waar de derde politiewagen hem tegemoet kwam rijden. Kleijn, die geen helm droeg, botste er frontaal tegenop en overleed even later ter plekke aan zijn verwondingen.