De Vrienden van Amstel Live viert jubileum met The Flying Dutch in Eersel: 'Nog nooit vertoond'

EINDHOVEN - Voor één keer gaan de bekende evenementen The Flying Dutch en De Vrienden van Amstel Live samen onder de naam De Vliegende Vrienden. Drie concerten worden op 15 september in Nederland gegeven, waaronder in Eersel. "Dit is volgens mij nooit vertoond, daar wil ik dus graag bij zijn", zegt Guus Meeuwis die op het evenement zal optreden.

Met de eenmalige samenwerking willen de evenementen hun jubileum vieren. The Flying Dutch, waarbij een groep bekende dj's op drie plekken in Nederland optreedt, bestaat vijf jaar. De dj's doen elk jaar onder meer het E3-strand in Eersel aan. De Vrienden van Amstel Live, een reeks van negen concerten met populaire muzikanten, viert zijn 20-jarig jubileum.

15 september

Het evenement zal op 15 september plaatsvinden, op drie plaatsen tegelijkertijd. Behalve het E3-strand in Eersel, wordt het eenmalige evenement ook in Amsterdam en Zwolle gehouden. Volgens bedenker John Ewbank moet dit evenement het 'Amstel-gevoel in de buitenlucht' worden. "Het is een combinatie van in de kroeg staan en buiten bij een festival zijn."

Ook Bosschenaar Jeroen van Koningsbrugge zal zijn opwachting maken tijdens het evenement, als presentator en zanger. “Het is echt een thuiswedstrijd voor mij. Een soort carnaval. Ik probeer stiekem zo lang mogelijk in Eersel te blijven. Toch ben ik bang dat ik ook naar die andere plekken moet”, grapt hij. “Sowieso is het super gaaf om in zo’n helikopter te vliegen.”

Duo's optreden

Behalve Guus Meeuwis zullen ook onder anderen Anouk, Douwe Bob, Typhoon, Lil' Kleine, Broederliefde en Bløf hun opwachting maken. De artiesten zullen in duo's met elkaar optreden. In de loop van het jaar wordt de rest van het programma bekendgemaakt.

Beelden van The Flying Dutch in 2017.



Een impressie van De Vrienden van Amstel Live in 2017.