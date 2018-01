Vertrek van Erwin van de Looi bij Willem II is geen grote verrassing

TILBURG - Erwin van de Looi heeft vorige week zijn club Willem II laten weten zijn aflopende contract niet te verlengen. Aan het einde van het seizoen stopt de oefenmeester bij de Tilburgse club. Voor Willem II-watcher Joost van Erp komt het nieuws niet als een verrassing.

"Het is geen grote verrassing dat hij zegt dat het mooi is geweest na twee jaar in Tilburg", zegt Van Erp. "Hij heeft zijn gevoel gevolgd, misschien heeft hij het na twee seizoenen wel gezien. Maar als je een beetje in en rond de club komt en de meningen proeft, dan is het geen grote verrassing dat hij deze beslissing heeft genomen."

Tekst gaat door onder de video.



Goed gedaan

Op dit moment kan Van de Looi terugkijken op een goede periode bij Willem II. "Vorig jaar was goed, toen waren ze vrij snel zeker van nog een jaar eredivisie, wist Willem II zich vrij makkelijk te handhaven. Dit jaar was het begin stroef, maar de laatste maanden is het wat beter. En ze staan in de kwartfinale van de beker, met perspectief op meer."

Tekst gaat door onder de video.



Speculeren

De komende periode zal er gespeculeerd worden over de nieuwe Willem II-trainer. Van Erp denkt dat de club met een zelfde type als Van de Looi in zee wil. "Hij is een nette man, bij een nette club. Dat hij nu al bekend heeft gemaakt te stoppen zegt veel over hem. Het is nu eind januari, Willem II heeft nog ruim de tijd om voor het nieuwe seizoen begint met een naam op de proppen te komen."

LEES OOK: Trainer van Willem II stopt ermee, Erwin van de Looi verlengt zijn contract niet