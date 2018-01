Nuenen en Eindhoven gaan fuseren: 'Nuenen wordt verkwanseld'

NUENEN - Nuenen en Eindhoven gaan samen. Dat zou het provinciebestuur hebben besloten, meldt het Eindhovens Dagblad. Son en Breugel moet kijken of ze aanhaakt bij de fusie of niet. Een woordvoerder van de provincie wil er echter niks over zeggen. Ook de fractievoorzitters in Nuenen houden woensdagavond de kaken stijf op elkaar na een besloten vergadering.

“Op dit moment vinden de gesprekken nog in de vertrouwelijke fase plaats. Ik ga er geen mededelingen over doen”, aldus de woordvoerder van de provincie. Ook de woordvoerders van de drie gemeenten willen niks bevestigen.

Raadslid Ralf Stultiëns is niet blij met het nieuws én dat hij het via de media moest vernemen. “Als ik moet geloven wat ik allemaal lees en hoor, dan moeten we inderdaad samen met Eindhoven van mevrouw Spierings en consorten”, zei hij voor de bijeenkomst op het gemeentehuis in Nuenen.

'Nuenen wordt verkwanseld'

Dat bevalt hem dan niks. “Ik ben heel erg boos. Ik vind dat Nuenen gewoon verkwanseld wordt”, zegt hij. Volgens hem wil Eindhoven alleen maar samengaan vanwege geld en grond. “Het is heel simpel. Wij hebben nog voor tientallen miljoenen bouwgrond liggen. Dat willen ze gewoon graag hebben.”

Stultiëns is dan ook geen voorstander van het opheffen van de gemeente, nooit geweest ook. Hij zegt met zijn partij W70 te 'blijven strijden'.

LEES OOK: Nuenen dacht het zelf wel te kunnen, maar provincie trekt aan het langste eind met fusie

Na de besloten vergadering op het gemeentehuis wilde het raadslid niet zeggen of er daadwerkelijk over de fusie met Eindhoven gesproken is. "Het was vertrouwelijk, dus ik mag er niks over zeggen."

Tekst gaat verder onder de video.

'Pijnlijk'

"Pijnlijk dat we dit via de media moeten horen en dat het gelekt is", vertelt Erik Groothoff (CDA), na afloop van de vergadering. "Over de inhoud kan ik niets kwijt." Ook zijn partij is tegen een fusie met Eindhoven. "Ik snap dat de provincie ingrijpt. Ik snap niet dat we bij Eindhoven zouden moeten. We voegen ons veel liever bij Son en Breugel."

Volgens de krant zijn Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel deze week vertrouwelijk geïnformeerd door het provinciebestuur over de fusie . Die laatste gemeente zou binnen enkele weken moeten bepalen of ze bij de herindeling aansluit of toch zelfstandig blijft.



LEES OOK: Lang genoeg getreuzeld, nu gaat de provincie zelf de herindeling van Nuenen regelen



GS nam het over

Gedeputeerde Staten (GS) besloten in juli al om de herindeling van de gemeente Nuenen over te nemen. De provincie wilde dat de gemeente begin die maand al de knoop had doorgehakt, maar Nuenen wilde langer de tijd. GS wilde daar niet op wachten.



Nu zou de knoop dus zijn doorgehakt. De fusie zou begin februari officieel bekend worden gemaakt, volgens het ED.