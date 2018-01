'Bij dit soort records gaan mijn handen jeuken', weerfotograaf Glenn beleeft topdag

WAALWIJK - Gewapend met camera en een dunne jas trekt Glenn Aoys uit Kaatsheuvel eropuit. De recordtemperatuur van woensdag maakt de jacht op een mooie weerfoto extra bijzonder voor de fotograaf.

“Dit is een perfecte dag. We hebben een sterk windje en een temperatuur van 14 dagen”, zegt Glenn. Wandelend met de camera in de hand trekt hij door het stadspark in Waalwijk. "Hopelijk vinden we veel bloeiend spul, want de natuur is nu wel van slag.”

Tekst gaat door onder de video.



De zoektocht moet leiden naar die ene foto die het warme weer van vandaag het beste verteld. “Ik zoek eigenlijk naar krokussen of narcissen. Naar dingen die zo’n dag als vandaag een beetje kleur geven. Voor de rest is het namelijk nog maar kaal en grijs.”

Alleen die narcissen en krokussen zijn nog niet te vinden in het park. “Nee, ik heb ze nog niet gezien”, zegt Glenn terwijl hij langs de plantsoenen struint. “Ho, ik zie daar wel een bloeiend bloemetje. Waarschijnlijk een boterbloem.” En zo is de missie toch geslaagd.