Oeverkruid is weer terug in Grootmeer in Vessem: 'Komt nog maar op weinig plaatsen voor'

Willem Aarts is blij dat het oeverkruid weer terug is. (Foto: Tonnie Vossen)

Het Grootmeer is weer in ere hersteld. (Foto: Tonnie Vossen)

VESSEM - De opmars van een piepklein plantje heeft grote gevolgen voor de natuur in de gemeente Eersel. Dat plantje, het oeverkruidverbond, had in het Groot- en Kleinmeer in Vessem te maken met stevige concurrentie. Maar het gebied ging letterlijk op de schop en het oeverkruid doet het nu weer goed.

Het plantje dankt zijn revival aan Natura2000, een initiatief waarmee de Europese Unie bedreigde planten en dieren wil beschermen. Het Klein- en Grootmeer is zo'n Natura2000-gebied, vooral vanwege het oeverkruid.

Beperkt gebied

"Het komt in Europa nog maar op weinig plaatsen voor", zegt projectleider Willem Aarts. "Dat heeft te maken met het gebied waarin het groeit. De heideterreinen en de beekdalen zijn nog wel bewaard gebleven, maar net in dat tussenliggende gebied lagen de vennen waar het oeverkruid groeide. En dat is vanwege akkerbouw veel ontgonnen."

Libellen, maar ook andere beestjes en planten, doen het goed als er oeverkruid in de buurt is. In het Grootmeer werd het bedreigd door riet en lisdodde. Dat werd in 2000 weggehaald. De bodem kreeg een schoonmaakbeurt, waarna het slib verdween tussen het stelsel van slootjes bij het meer.

Half miljoen van provincie

"Dat groeide al snel vol met berken en struiken en het gevolg was dat de wind op het meer geen kans meer kreeg." En wind is nodig om het water genoeg in beweging te houden, zodat de bodem voortdurend schoongehouden wordt.

De provincie maakte voor het herstelproject in Vessem een half miljoen euro vrij. "Dit is een eenmalige investering die nodig was om het gebied weer de allure te geven die het van nature heeft."