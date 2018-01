Knallende ruzie over komst van rouwkamer in Woudrichem: 'Kreeg een bak ellende over me heen'

WOUDRICHEM - “Het was echt verschrikkelijk, het was ongelofelijk.” Uitvaartondernemer Monique van Delzen schiet bijna woorden tekort om de vijandige sfeer te omschrijven waar ze dinsdagavond in Woudrichem mee te maken kreeg. Tijdens een door haar zelf georganiseerde informatieavond over de komst van een intieme rouwkamer in het oude vestingstadje, werd ze bijna besmeurd met pek en veren en het stadje uitgegooid.

“Het was een hetze, ik heb een bak vol ellende over me heen gekregen.” Buurtbewoners noemden haar tijdens de bijeenkomst over de rouwkamer ‘achterbaks’ en een ‘sluwe vrouw’. En dat allemaal, omdat ze in het historische centrum een intieme kleine rouwkamer wil openen.

Ook in Sleeuwijk was het hommeles

“Wat dacht je, als het in Sleeuwijk niet lukt, dan doe ik het wel in Woudrichem?”, is één van de vele verwijten die Van Delzen dinsdagavond te horen kreeg. In november vorig jaar kreeg de uitvaartondernemer het ook al aan de stok met buurtbewoners van het Kees van de Sandeplein in Sleeuwjk. Bij haar woonhuis wilde Van Delzen een opbaarkamer en informatiecentrum vestigen. De buurt was toen fel tegen en zette zelfs een handtekeningenactie op touw om te voorkomen dat het rouwcentrum aan huis ooit open zou gaan.

Als één blok vielen ze me aan

De tegenstand in Woudrichem is nog harder en feller. Omwonenden van het huisje aan de Kerkstraat haalden tijdens de bijeenkomst fel uit naar Van Delzen, die overigens maar vier omwonenden had uitgenodigd. Dat ze te maken kreeg met bijna twintig - deels opgefokte - tegenstanders had te maken met het feit dat iemand de uitnodiging had gekopieerd en bij zo’n beetje de hele straat in de brievenbus had gestopt.

“Het waren achttien mannen en vrouwen. Als één blok vielen ze me aan, ze noemden me achterbaks. Het was echt ellende”, zegt Van Delzen. Omwonenden laten ook nu weer weten dat ze absoluut niet willen dat er in het kleine huisje een rouwkamer komt.

Feest cd's

“Ik ga verhuizen, ik kan het niet verdragen als ik weet dat er aan de andere kant van de muur een lijk ligt.” Anderen hebben het weer over de verkeersoverlast die de rouwkamer met zich zal meebrengen en de waardevermindering van huizen in de buurt. Ook gehoord: “Het is hier zo gehorig dat ik wel een paar feest cd's opzet, dan is ze zo weg met de rouwkamer.”

Een veel gehoord argument is ook dat het straatje en het huisje te klein zijn voor een uitvaartcentrum. Het zou zelfs te klein zijn om een lijkkist normaal uit de rouwkamer te kunnen krijgen. Dat het wel kan, werd bewezen door enige tijd geleden een uitvaart met kist en al na te spelen.

Hoe het verder gaat

Hoe het verder moet weet Van Delzen nog niet. Na de explosieve bijeenkomst van dinsdagavond wilde ze de zaak eigenlijk laten rusten, maar nu er ook positieve reacties komen uit de vesting denkt ze daar weer iets anders over.