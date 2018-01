Annie gaat weer pijnvrij door het leven vanwege unieke behandelmethode voor artrose

Annie van Nisselrooij is pijnvrij sinds haar behandeling voor artrose in Veldhoven.

VELDHOVEN - Fysiotherapie Carpus in Veldhoven werkt met een voor Nederland unieke methode om artrose te behandelen. Slijtage van het kraakbeen komt zowel bij oudere als bij jongere mensen voor. Niet alleen door slijtage, maar ook door overbelasting. Doorgaans wordt de pijn bestreden met pijnstillers en brengt alleen een operatie echte verlichting.

"Ik had pijn bij elke stap die ik zette", vertelt Annie van Nisselrooij uit Oirschot. "Via de huisarts ben ik bij de orthopeed terechtgekomen. Van hem kreeg ik pijnstillers en het perspectief van een operatie voor een nieuwe knie. Maar dat gebeurt pas als je eigenlijk echt niet meer kunt lopen."

Annie kwam uiteindelijk terecht bij fysiotherapeut Lieke van de Wiel van Carpus in Veldhoven. "Onze therapie werkt met magnetische velden en laser", legt Van de Wiel uit. De combinatie van die twee methoden helpt het kraakbeen zichzelf te herstellen, vermindert de pijn en verhelpt de ontsteking.

Behandeling wereldwijd bekend

De behandelmethode is over de hele wereld al bekend. Bij Italiaanse voetbalclubs als AS Roma en AC Milan wordt het gebruikt om geblesseerde spelers te behandelen. Maar in Nederland wordt het amper toegepast. Tot spijt van Van de Wiel vergoeden ook de zorgverzekeraars de behandeling nog niet.

"We zijn samen met artsen en specialisten van onder meer het Maxima Medisch Centrum en het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop bezig om deze behandeling op de kaart te zetten."

Pijnvrij

Voor Annie was de keuze desondanks niet moeilijk. "Ik kom hier nu een jaar en sinds de behandeling ben ik pijnvrij. Ik kan weer fietsen en wandelen en ik doe mijn huishouden. Het leven gaat gewoon weer verder. Het is gewoon een uitkomst, ik snap er ook niks van."

Op de Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht volgende maand geeft de praktijk uit Veldhoven demonstraties.