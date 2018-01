Excuuslied van Rapper Boef is hit en staat op nummer één op Spotify

TILBURG - Rapper Boefs nummer Antwoord, als excuus op de ontstane ophef, scoort hoge ogen. Het nummer staat vier dagen na zijn optreden bij Noorderslag op de eerste plek op Spotify. In het nummer blikt de rapper terug op de ophef die ontstond nadat hij hulpvaardige vrouwen 'kechs' noemde.

Boef kwam rond de jaarwisseling negatief in beeld door zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. Hij had op social media drie dames die hem een lift gaven, uitgemaakt voor 'kechs', straattaal voor 'hoeren'. Politici spraken hun afkeer uit, radio-dj's weigerden hem te draaien en bij diverse festivals, zoals Paaspop in Schijndel, was de rapper niet meer welkom.

LEES OOK: Bierdouches aangekondigd voor 'seksistische' rapper Boef

Noorderslag

Maar hij mocht wel bij Noorderslag komen afgelopen zaterdag. Daar bood de Tilburgse rapper zijn excuses aan en liet hij zijn nieuwe nummer 'Antwoord' voor het eerst horen. Hij zingt daarin: 'Kijk wij rappers zeggen bitches enzo. Maar, wij vinden vrouwen echt niet minder ofzo. Wat ik zei, is niet goed en dat vinden wij ook. Iedereen maakt fouten en ook ikke, my bro'.

Het blijkt een populair nummer. De clip op YouTube is ook al 1,7 miljoen keer bekeken.