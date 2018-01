Nuenen dacht het zelf wel te kunnen, maar provincie trekt aan het langste eind met fusie

NUENEN - Nuenen wilde niet, maar zal wel moeten. Samengaan met Eindhoven. Na jarenlang gesteggel gaat de gemeente over tot een herindeling in plaats van zelfstandig te blijven. Het lijkt nu echt te gaan gebeuren onder dwang van de provincie.

Over het opheffen van de gemeente en samengaan met Eindhoven werd in 2002 al gesproken. Het plan was om een grote herindeling in Zuidoost-Brabant te doen. Waalre, Son en Breugel en Nuenen zouden dan bij de lichtstad gaan horen. Maar het was vooral een droom die in het stadhuis van Eindhoven gedroomd werd.

En toen was daar in 2012 de nieuwe burgemeester Maarten Houben, afkomstig uit de Eindhovense politiek. Onder zijn leiding zei het college van burgemeester en wethouders een jaartje later dat het beter zou zijn voor Nuenen als de gemeente zou fuseren met Son en Breugel en Geldrop-Mierlo. Er werd binnenskamers al gesproken over de gemeente Dommelvallei.

Ruziemakers

Die mening werd ingegeven door de bestuurlijke situatie. Dat was deftige taal voor een puinhoop. In de gemeenteraad van Nuenen werden complete familieruzies uitgevochten. De bevolking liet in 2013 al weten blij te zijn dat Nuenen niet langer als zelfstandig speelveld voor ruziemakers verder zou gaan.

Vanaf dat moment gebeurde er van alles. Er kwamen onderzoeken, plannen voor een referendum maar de gemeenteraad wilde niet mee in de plannen. Son en Breugel meldde zich om te fuseren met Nuenen om zo samen sterk te staan tegen grote buur Eindhoven. Er kwam allemaal niks van terecht, Nuenen draaide alsmaar om de hete brij heen. Wel fusie, geen fusie.

Provincie grijpt in

De provincie was het juni vorig jaar zat. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings greep in en bepaalde dat Nuenen moest fuseren. Of met Eindhoven of met Son en Breugel. Vervolgens ontstond er in Den Bosch, in Nuenen en in Son en Breugel een discussie tussen voor- en tegenstanders van die provinciale maatregel.

Spierings hoorde het allemaal aan en zei een paar maanden later in een provinciale vergadering dat er kon gebeuren wat er gebeurde, maar dat het onwaarschijnlijk was dat Nuenen zelfstandig zou blijven.

Er volgde overleg met alle betrokken gemeenten. Burgemeester en wethouders van Nuenen trokken hun keutel in. Wilden ze in 2013 nog fuseren, vorig jaar wilden ze dat eigenlijk niet meer. Burgemeester Houben zei in een groot interview in het Eindhovens Dagblad dat de situatie in Nuenen inmiddels zo sterk was verbeterd dat het helemaal niet nodig was Nuenen op te heffen.

Enquête

Het ED hield een enquête onder de lezers. Uitslag: hef Nuenen op. Daarna hield de provincie zelf ook nog een enquête. Uitslag: hef Nuenen op. Het pleidooi van Houben had niet geholpen. Spierings won de wedstrijd met een knock-out: Nuenen gaat naar Eindhoven.

De beslissing van de provincie betekent niet dat Nuenen en Eindhoven al op korte termijn zullen fuseren. Als het proces gewoon door gaat, is er nog een lange weg te gaan. Uiteindelijk beslist de minister nadat er een onafhankelijke commissie naar het plan heeft gekeken.