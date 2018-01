'Liever minder leden en een schone organisatie', LTO sluit frauderende melkveehouders buiten

EINDHOVEN - Het nieuws over fraude in de melkveesector is hard binnengekomen bij de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en melkveehouders die zich wel aan de afspraken houden. Dinsdag werd bekend dat een groot aantal boeren fraudeert met de registratie van het aantal kalfjes per koe. Daardoor kunnen ze meer koeien houden dan is toegestaan. De LTO zegt nu frauderende boeren uit te gaan sluiten.

Wil Meulenbroeks, melkveehouder en lid van LTO Melkveehouderij, is boos op zijn frauderende collega’s. “Ik voel me bedrogen. Ik heb ontzettend veel zorgen over wat er op dit moment in de sector gebeurt.”

Uitgesloten

Meulenbroeks is het eens met de boodschap van LTO-directeur Marc Calon dat frauderende collega’s worden uitgesloten. “We moeten nu het zelfreinigende vermogen laten werken. Desnoods met minder leden.”

Dat dat betekent dat LTO straks minder leden heeft, neemt hij voor lief: “De leden die het wel goed doen, zullen bereid zijn om wat meer contributie te betalen als dat betekent dat de organisatie schoon is.”

In de prullenbak

Selcuk Akinci van de Brabantse Milieu Federatie is niet minder boos over de fraude. “We zijn net goed op weg om het fosfaatoverschot binnen de perken te houden. Nu blijkt dat er door een groot aantal individuele leden fraude wordt gepleegd, weten we niet meer waar we aan toe zijn. Al die berekeningen kunnen opnieuw.”

Het maakt afspraken maken bovendien ingewikkeld, zegt Akinci. “Het is heel lastig om afspraken te maken met een sector als individuele bedrijven zich vervolgens niet aan de afspraken houden.”