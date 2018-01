Marco Kroon blij verrast door vele steunbetuigingen: 'Het sterkt mij enorm'

EINDHOVEN - Even was oorlogsheld Marco Kroon weer landelijk nieuws toen bekend werd dat het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek doet naar mogelijke misstanden tijdens een missie in 2007. Maar Kroon heeft de afgelopen weken vooral veel steunbetuigingen gekregen, zei hij tegen De Telegraaf.

"Ik ben enorm geschrokken van alle positieve reacties van het publiek", zei Kroon, die te gast was bij de opening van een tentoonstelling in het Koninklijk Tehuis voor oud-militairen. "Die reacties sterken mij enorm."

Verder wilde de militair weinig kwijt over het onderzoek dat naar hem loopt. "Ik heb naar eer en geweten gehandeld. En ik heb ook alle vertrouwen in de uitkomst van het onderzoek."

Geweldsincident

Het OM onderzoekt een geweldsincident in Afghanistan in 2007 waarbij Kroon betrokken was. Dat gebeurde tijdens een militaire operatie die geheim moest blijven.