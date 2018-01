Musical Annie M.G. Schmidt van producent Albert Verlinde grote winnaar bij Musical Awards

SCHEVENINGEN - De musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt van producent Albert Verlinde heeft de prijs voor beste grote musical gewonnen op het Musical Awards Gala 2018. De uitreiking vond plaats in het Afas Circustheater in Scheveningen.

Critici waren het afgelopen jaar al lyrisch over de muzikale vertolking van het leven van de kinderboekenschrijfster. Recensenten in NRC en Dagblad van het Noorden gaven hem zelfs vijf sterren.

De twee andere genomineerde musicals waren De Marathon en Fiddler on the Roof. De Musical Award is de meest prestigieuze prijs voor musicalproducties in Nederland.