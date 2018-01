'Ik moet leven met de littekens', emotionele verklaring fietsster die in gezicht werd gestoken

DEN BOSCH - De zaak van een 22-jarige fietsster die in Helmond door een man in haar gezicht werd gestoken, wordt donderdag behandeld door de rechtbank in Den Bosch. Het slachtoffer nam tijdens de zitting het woord. Ze vertelde over de angst die ze voelde en over hoe ze eruit zag na de aanval. De eerste voorbijgangers die ze aanhield, schrokken zo dat ze niet konden helpen. "Ik zag in mijn ooghoek een stuk vel van mijn gezicht en mijn shirt zat onder het bloed."





Het slachtoffer vertelde eerder in Opsporing Verzocht ook haar verhaal over de bewuste nacht in mei vorig jaar. In eerste instantie had ze niet in de gaten dat ze door de dader met een mes in haar gezicht was bewerkt.

De 22-jarige verdachte gaf donderdag in de rechtbank aan dat hij zich nog flarden weet te herinneren. Het gaat om een man van 22 uit Helmond. Hij meldde zich een maand na de aanval zelf op het bureau. Dit nadat de politie veel aandacht besteeddde aan de zaak en onder meer een compositietekening van de dader verspreidde. Hij staat terecht voor poging tot moord, dan wel doodslag.

In de rechtbank vertelde hij dat hij zich nog weet te herinneren dat hij het slachtoffer aanviel en daarna naar huis vluchtte. Hoe erg de aanval was, weet hij niet meer. Pas de volgende dag ging het dagen en las hij op internet hoe erg het was.

Midden in de nacht

De aanval gebeurde midden in de nacht toen de vrouw op het fietspad van de President Rooseveltlaan in Helmond vlak voor Stiphout reed. De dader stak haar uit het niets.

De inhoudelijke behandeling van de zaak liep tot twee keer toe vertraging op. Dat had onder meer te maken met onduidelijkheid over psychiatrisch en psychologisch onderzoek van de verdachte.

Tijdens de zitting kwamen ook verschillende deskundigen aan het woord over de persoonlijkheid van de verdachte. Hij loopt volgens hen sociaal en emotioneel achter op zijn leeftijdsgenoten. De vraag die overheerst is of berechting aan de hand van het jeugdstrafrecht daarom misschien beter is voor hem?

Nachtmerrie

De officier gaat in op die vraag. Hij wijst erop dat jeugdstrafrecht toegepast kan worden bij verdachten tot 23 jaar. Toch wil hij de 22-jarige verdachte laten berechten als volwassene.



De aanklager wijst op het leed dat de verdachte heeft veroorzaakt. "Het slachtoffer kwam die nacht terecht in de ergst mogelijke nachtmerrie. Haar jeugdige onbevangenheid en vertrouwen in de mens zijn die nacht aangetast."





