Philips en Hartstichting willen samen per jaar 2500 mensenlevens redden

EINDHOVEN - Philips en de Hartstichting gaan drie jaar samenwerken om het leven van hart- en vaatpatiënten te verbeteren. Samen willen zij ervoor zorgen dat mensen met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico hierop tijdig hulp krijgen en zo goed mogelijk worden behandeld. De samenwerking moet jaarlijks 2500 mensenlevens redden.

Volgens Hans de Jong, directeur van Philips Benelux, krijgen in Nederland gemiddeld driehonderd mensen per dag een hartinfarct. Hij denkt dat door de samenwerking met de Hartstichting het mogelijk moet zijn om 2500 mensen per jaar te redden van een dodelijk afloop.



6 minuten

Zo wordt er gewerkt aan een landelijk netwerk van defibrillatoren - hartmassage-apparaten, of AED's - en burgerhulpverleners die kunnen reanimeren. Daarbij is het volgens Philips belangrijk dat iemand met een hartinfarct binnen zes minuten wordt geholpen. Hans de Jong: "Dat blijkt namelijk de kritische periode te zijn om uit zo'n situatie te komen. Uiteindelijk zullen er 30.000 apparaten moeten komen die voor een landelijk dekkend netwerk moeten zorgen."



Ook willen ze nieuwe initiatieven nemen om juist hart- en vaatziekten te voorkomen door betere voorlichting over gezonde voeding en levensstijl. "Er is in Nederland een grote risicogroep, met ongeveer 3 miljoen mensen met een verhoogde bloeddruk. Ook mensen met verhoogde cholesterolgehaltes zijn een risiccogroep. Door bij te dragen aan gezond leven - dus vetarm, minder zout en meer bewegen - kun je bijdragen aan preventie', aldus Hans de Jong van Philips.



In het Benelux-hoofdkantoor van Philips aan de Boschdijk in Eindhoven wordt de samenwerking donderdagochtend beklonken.