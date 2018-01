Brabant: van 153 naar 64 gemeenten in 25 jaar (en de herindeling gaat door)

De kaart van onze provincie is altijd in beweging.

EINDHOVEN - De kogel lijkt eindelijk door de kerk: de gemeente Nuenen zal verdwijnen en opgaan in Eindhoven. Het zal niet de laatste fusie tussen gemeenten zijn in onze provincie, maar het is ook zeker niet de eerste. Een overzicht van alle 89 gemeenten die de afgelopen 25 jaar opgingen in hun grote broers.

Wat direct opvalt is de enorme daling van het aantal gemeenten in 1997. In dat jaar werden 53 gemeenten opgedoekt. Zo kwamen Udenhout en Berkel-Enschot bij Tilburg, Halsteren bij Bergen op Zoom, Nieuw-Ginneken en Prinsenbeek gingen op in Breda en Wouw werd Roosendaal.

Een grafiek van het aantal gemeenten dat Noord-Brabant telt:

LEES OOK: Honderden inwoners Sint-Oedenrode protesteren tegen fusiegemeente Meierijstad

Na 'fusiejaar' 1997 gingen de gemeentelijke herindelingen in een rustiger tempo verder.

Vierlingsbeek ging onder Boxmeer vallen (1998), Ravenstein en Lith onder Oss (2003 en 2011) en onlangs, in 2017 gingen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel op in de nieuwe gemeente Meijerijstad.

Hier liggen de verdwenen gemeenten van Brabant sinds 1993:





LEES OOK: Nuenen dacht het zelf wel te kunnen, maar provincie trekt aan het langste eind met fusie

Net als in de rest van Nederland gaan de gemeentelijke fusies ook in Brabant gewoon door: volgende op de agenda is Nuenen. De gemeente gaat, na een maandenlange strijd tussen het gemeentebestuur en de provincie samengevoegd worden met Eindhoven.