PSV'er Mark van Bommel als trainer naar WK

EINDHOVEN - Bert van Marwijk neemt zijn schoonzoon Mark van Bommel als assistent mee naar Australië. De 65-jarige Van Marwijk is aangesteld als nieuwe bondscoach van de 'Socceroos' en zal de ploeg leiden tijdens het WK van komende zomer in Rusland.

Naast Van Bommel gaan ook Taco van den Velde en Roel Coumans mee naar Australië. Zij behoorden al tot de staf van Van Marwijk tijdens diens periode bij Saudi-Arabië. "Als speler heb ik twee WK's meegemaakt, maar als trainer beleef je dat toch anders", zei Van Bommel donderdag op Radio 538. "Het lijkt me een superervaring."



Als voetballer speelde Van Bommel negen WK-wedstrijden. In 2006 en 2010 was hij van de partij op de eindronde. In 2010 speelde de PSV-coach mee in de WK-finale tegen Spanje.



Hieronder enkele hoogtepunten van Van Bommel tijdens het WK van 2010. De tekst gaat verder onder de video.

Medewerking van PSV

De voormalige aanvoerder van Oranje rekent op medewerking van zijn club PSV, waar hij als jeugdtrainer werkt. "We moeten zorgen dat we supergoed voorbereid zijn. Het wordt een mooie uitdaging om het Australische elftal in heel korte tijd te laten voetballen zoals wij dat voor ogen hebben."



LEES OOK: Mark van Bommel trainer hoogste jeugdelftal van PSV



Van Bommel gaat zijn werkzaamheden voor Australië, zo goed als zeker, met zijn werk in Eindhoven combineren. Dat omdat het meestal in de 'vakantieweken' van PSV valt.