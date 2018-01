16 jaar en directeur van Coca-Cola: Esmee doet het

DONGEN - Directeur van een groot bedrijf zijn. Wie wil dat nou niet? De 16-jarige Esmee Bisschoff kreeg de kans om alvast van het directeursleven te proeven. Esmee is donderdag namelijk dé baas van de Coca-Colafabriek in Dongen.

De jonge scholiere had zich opgegeven voor een project op haar middelbare school Maarland in Den Bosch. Je kon een dag lang directeur zijn van een groot bedrijf. Esmee werd uitgekozen en mag vandaag dus bij Coca-Cola de orders uitdelen. "Super leuk, maar wel héél spannend", vertelt Esmee.

Tips

Esmee weet eigenlijk niet zo goed wat ze als directeur moet gaan doen. "Ik geloof dat er een meeting is waar ik bij ben en er is een rondleiding. Verder weet ik het niet", vertelt Esmee giechelend. Tips krijgt ze ondertussen van 'echte' directeur Rein de Jong. "Ik heb haar vanochtend opgehaald en we hebben al wat gesproken. Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt."

"Vooral veel vragen stellen en zorgen dat je precies weet wat er allemaal speelt", geeft Rein als advies aan Esmee. Esmee neemt ze van harte aan en vertelt tenslotte nog dat ze vandaag heel veel Coca-Cola gaat drinken.