Een vak met alleen maar vrouwen: mannen in stadion NAC kunnen hun borst natmaken

BREDA - Vak I in het Rat Verlegh Stadion in Breda is zaterdagavond volledig gevuld door vrouwen. Het is voor de eerste keer in de historie van NAC dat er alleen maar dames in een supportersvak zitten.

Het vrouwelijke fanvak is een actie van BredaVandaag en de Bode. Ze schreven onlangs diverse vrouwenelftallen uit West-Brabant aan. "We hebben meer dan duizend reacties gekregen", vertelt Monique Elst van de Bode. In vak I kunnen 550 mensen plaatsnemen. "We hebben dus moeten loten."



NAC kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen VVV dus rekenen op extra vrouwelijke support. Het is alleen de vraag of de dames zoveel geluid kunnen produceren dat ze boven de rest van het stadion uitkomen met hun gezang. "Ik denk dat de andere fans de dames nog wel wat gaan toezingen", zegt Elst met gevoel voor humor.





In de zomer van 2017 werd het EK vrouwenvoetbal in ons land gehouden en Breda was een van de speelsteden. Ook toen kwamen er veel dames naar het stadion. "Dat was een bijzondere sfeer", aldus Elst.



BredaVandaag en de Bode hebben als sponsoren van NAC ieder seizoen één keer vak I ter beschikking. In het verleden werden al eens G-teams en niet-voetbalverenigingen uitgenodigd om een keer gratis naar een wedstrijd van de Bredase voetbalclub te kijken.



Degradatiestrijd

Voor NAC is het zaterdag een belangrijke wedstrijd. De ploeg staat op de zestiende plaats in de eredivisie en heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie naar de Jupiler League.



